【S.H.Figuarts（真骨彫製法） 黄金騎士ガロ・翔】 予約開始：3月27日16時 2027年1月 発売予定 価格：17,600円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 黄金騎士ガロ・翔」を2027年1月に発売する。3月27日16時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は17,600円。

本製品は、劇場作品「牙狼＜GARO＞－GOLD STORM－翔」に登場する「黄金騎士ガロ・翔」を、同社のアクションフィギュア「S.H.Figuarts（真骨彫製法）」で商品化したもの。

真骨彫製法ならではの骨格を意識した造形により、「道外流牙」が従来の「黄金騎士ガロ」から進化した「黄金騎士ガロ・翔」の鎧を纏った姿を立体化。マッシブなプロポーションで造形された全身が、圧倒的な存在感を放っている。

スーツ制作を担当したZOMBIE STOCK全面協力のもと、実際に撮影で使用されたスーツを徹底解析し、複雑な曲線を主体に構成された鎧のシャープかつエッジの効いた形状、細部にわたり施されたエングレービングや、極めて緻密な紋様などの表面装飾、黒いアンダースーツのモールドに至るまで忠実に造形しており、特徴的な襟部分にはシボ加工を施し、質感を追求している。

眩い輝きを放つ黄金の鎧の質感を、煌びやかな光沢ゴールドメッキを施すことで表現。ゴールドメッキの色味はスーツのカラーリングを丁寧に解釈し、調整を重ねることで再現度を追求し、特徴の一つであるオレンジに輝く眼も、繊細でリアルな見え様を実現している。

実写スーツに極限まで近づけた外観と、劇中のダイナミックなアクションを実現可能な可動域を両立。肩アーマーのせり上がりや、上腕から肘関節を引き出せる機構により、「牙狼剣」を両手で構えるポージングも自然に取らせることができる。

腹部の前屈、膝の二重関節など、全身各所に可動を実現するための機構を多数搭載しており、襟部分が独立可動することで、首の可動域を確保。大きく跳躍し相手に斬りかかるポーズや、奥義「閃光剣舞」を放つ際の力強く脚を踏み込むポーズなどの再現にも柔軟に対応している。

陰我を断ち切る剣「牙狼剣」は、緻密な造形で刀身の模様を立体的に表現。刀身の一部にはグラデーションによるカラーリングも施されている。また鞘に収めた状態の「牙狼剣」も付属し、専用の交換用手首パーツによる保持のほか、グリップのみを外した抜刀状態も再現できる。

「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 黄金騎士ガロ・翔」

サイズ：全高 約165mm 素材：ABS、PVC 商品内容本体交換用手首パーツ左3種右2種牙狼剣牙狼剣 鞘

(C)2015 雨宮慶太／東北新社

※実際の商品とは多少異なる場合があります。