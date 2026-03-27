現地３月26日に各地で国際親善試合が行なわれ、アメリカのジレット・スタジアムでは、ブラジルとフランスが相まみえた。立ち上がりからフランスがボールを握る展開。テンポ良くパスをつなぎ、局面を前に進めていく。３人目が絡むアタックも連動性に富む。ブラジルは堅実な守備で対抗。ボールを奪えば、手数をかけずにスピーディなカウンターを繰り出していく。シンプルなロングボールも効果的だ。27分、ブラジルは敵陣での