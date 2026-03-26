戸塚祥太と辰巳雄大が出演する「BACKBEAT」が、4月17日から開幕する（プレビュー公演は4月12日）。本作は、世界的ロックバンド・ビートルズの結成初期を描いた1994年公開の伝記映画『BACKBEAT（バックビート）』をイアン・ソフトリー監督自ら舞台化した作品。4人編成で知られているビートルズが当初は5人で、メジャーデビューを待たずに袂（たもと）を分つことになるバンドメンバーが存在したという史実が基になっており、日本で