25日放送のテレ東系トークバラエティー『あちこちオードリー』（後11：21）では、若林正恭が5週ぶりに復帰。休養期間中の代打MCたちについて語る。【番組カット】おじさんのモヤモヤを大放出！番組冒頭、春日俊彰が相方・若林の復帰を報告。すると、若林は「押忍！」と気合い十分の第一声で応え、元気な姿で番組がスタートする。「5週って不祥事の人が休む期間」と自虐を交えながらも、代打MCたちの見事な進行ぶりを称賛。番組