NHK連続テレビ小説『ばけばけ』。3月25日放送の第123話では、イライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）がトキ（髙石あかり）に激しい怒りをぶつける。 参考：髙石あかりは人生の楽しみ方を教えてくれた『ばけばけ』が描き続けた“うらめしさ”の多層性 トキとヘブン（トミー・バストウ）が昔を懐かしんだ第122話。 第123話では、ある日、トキのもとにヘブンの死を知ったイライザが訪れる