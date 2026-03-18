鹿島アントラーズは３月18日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第７節で、FC町田ゼルビアとMUFGスタジアムで対戦。開始５分に鈴木優磨が先制点を奪うと、44分には三竿健斗が追加点を挙げる。90＋１分にチャヴリッチがダメ押し弾を決め、３−０で快勝した。試合後のフラッシュインタビューで、鈴木優磨は「勝って嬉しいです」と喜ぶ。松村優太のラストパスを押し込んだ自身の得点シーンについては「良いボールが来たので、