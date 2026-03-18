【タカラトミーモール：「おかえり！ピカチュウ1/1」抽選販売】 抽選開始：3月23日より 5月上旬 発送予定 価格：7,480円 タカラトミーモールは、ぬいぐるみ「おかえり！ピカチュウ1/1」の5月上旬発送分の抽選販売を3月23日より実施を予定している。価格は7,480円。 本製品は、ポケモン30周年を記念して、1997年に発売された「ポケモン