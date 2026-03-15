シンガーソングライターのナオト・インティライミ（46）が15日、自身のX（旧ツイッター）を更新。WBC準々決勝での“奇跡”を投稿した。ナオト・インティライミは「やばいやばい！！！すんごすぎ！！」と投稿。日本―ベネズエラの準々決勝を球場で見ていたら、「大谷選手の先頭打者ホームラン！！そして、なななんとボールが目の前15メートルに飛んできた！！！！」とつづった。大谷翔平投手はベネズエラ戦に「1番・DH」で先