WBC準々決勝、大谷翔平の先頭弾に触れたナオト・インティライミワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、野球日本代表「侍ジャパン」が準々決勝でベネズエラと対戦した。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手は初回の打席で右翼席に先頭打者アーチ。この着弾点のすぐ後ろに日本の有名人がいたことが判明し、SNSに「すんごすぎ！！」と大興奮で投稿している。いきなり背負ったビハインドを、大谷が