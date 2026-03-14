3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。3月9日（月）の放送では、大森のソロデビュー5周年と、1stミニアルバム『OITOMA（オイトマ）』のリリースを記念して、リード曲「0.2mm」の感想や、主題歌となっている映画『90メートル』（3月27日（金）に全国公開される山時聡