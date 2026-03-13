「俺の女なので〜」と勘違い発言する後輩▶【マンガ本編】『あなたの正義 わたしの絶望〜その「主観」が毒になる時〜』を最初から読む同じ出来事でも、見る人が変われば意味はまったく違ってしまう――。コミックエッセイ『あなたの正義 わたしの絶望〜その「主観」が毒になる時〜』（理系女ちゃん著）は、そんな“認識のズレ”を描いた作品です。第1話『先輩は綺麗な人だった』は、以前Xで10万いいね！を獲得した漫画の