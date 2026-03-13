全国に展開する牛丼チェーンすき家が、俳優高橋文哉さんを起用した新TVCM「本日も、ほろほろ日和。」篇を2026年3月13日（金）より順次全国で放送します。CMでは、期間限定メニュー「炭火焼きほろほろチキンカレー」の魅力をたっぷり紹介。スプーンでほぐれるほど柔らかなチキンとマイルドなカレーが織りなす至福の味わいに、思わずお腹が空いてしまいそうです♡ 新CM「本日も、ほろほろ日和。