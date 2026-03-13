高橋文哉がすき家新CMに登場♡炭火焼きほろほろチキンカレーの魅力

全国に展開する牛丼チェーンすき家が、俳優高橋文哉さんを起用した新TVCM「本日も、ほろほろ日和。」篇を2026年3月13日（金）より順次全国で放送します。CMでは、期間限定メニュー「炭火焼きほろほろチキンカレー」の魅力をたっぷり紹介。スプーンでほぐれるほど柔らかなチキンとマイルドなカレーが織りなす至福の味わいに、思わずお腹が空いてしまいそうです♡

新CM「本日も、ほろほろ日和。」



新TVCMは、春の晴れた日に空を見上げる高橋文哉さんのシーンからスタート。チキンのような形の雲を見て「ほろほろチキン？」と、すき家の人気メニューを思い浮かべるストーリーです。

その後、店舗を訪れ「炭火焼きほろほろチキンカレー」を注文。大きなチキンをスプーンでほぐしながらカレーと一緒に頬張り、「たまらない」と幸せそうな表情を見せる姿が印象的なCMに仕上がっています。

放送開始日：2026年3月13日（金）より順次

放送地域：全国

パパブブレの結婚式ギフト♡写真入りキャンディで叶える特別なウェディング

期間限定ほろほろチキンカレー



「炭火焼きほろほろチキンカレー」は、すき家のカレーに骨付きの大きな炭火焼きチキンを豪快にのせた期間限定メニューです。

チキンは炭火で焼いたあと丁寧に蒸し上げることで、スプーンでほろっとほぐれるほどの柔らかさに仕上げています。

果物と野菜の甘みが溶け込んだマイルドなカレーと炭火の香ばしさが重なり、満足感たっぷりの一皿です。

炭火焼きほろほろチキンカレー



並盛 850円（税込）

お食事券が当たるXキャンペーン



CM公開に合わせて、すき家公式Xではキャンペーンも開催。抽選で50名にお食事券1,000円分が当たります。気軽に参加できるので、すき家ファンはぜひチェックしてみてください。

応募方法：①すき家公式X（＠sukiya_jp）をフォロー②キャンペーン投稿をリポスト

実施期間：2026年3月13日（金）9:30～3月17日（火）23:59

ほろほろチキンの贅沢カレーを味わって



高橋文哉さんが出演する新CMとともに登場した、すき家の期間限定メニュー「炭火焼きほろほろチキンカレー」。

炭火の香ばしさと柔らかいチキン、マイルドなカレーの組み合わせは、一度食べたら忘れられない味わいです。

ボリューム感もあり、満足度の高い一皿なのでランチやディナーにもぴったり♡CMで気になった方は、ぜひ店舗で“ほろほろ”の美味しさを体験してみてはいかがでしょうか。