アヤックスのDF板倉滉が、トレーニングを再開したようだ。新たにオスカル・ガルシア暫定監督を迎えたオランダの名門は３月11日、公式SNSで練習の模様を収めた動画や写真を投稿。29歳の日本代表DFがランニングをしている姿が確認できる。専門サイト『AJAX SHOW TIME』も「板倉は火曜日の午後、アヤックスの練習場に復帰した」と伝えている。「このセンターバックは最近、背中の痛みに悩まされていたが、回復に向かっているよ