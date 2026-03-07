[3.7 J1百年構想リーグ WEST第5節](ベススタ)※16:00開始主審:木村博之<出場メンバー>[アビスパ福岡]先発GK 99 オビ・パウエル・オビンナDF 15 辻岡佑真DF 16 岡哲平DF 37 田代雅也MF 6 重見柾斗MF 8 奥野耕平MF 14 名古新太郎MF 22 藤本一輝MF 29 前嶋洋太MF 47 橋本悠FW 18 佐藤颯之介控えGK 41 藤田和輝DF 2 湯澤聖人DF 3 奈良竜樹MF 17 秋野央樹MF 25 北島祐二MF 46 福島和毅FW 9 シャハブ・ザヘディFW 13 ナッシム・ベ