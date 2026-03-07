アップルは「MacBook Neo」を発表しました。 ↑お手ごろなMacBook Neoが登場（画像提供／アップル）。 MacBook Neoの最大の特徴は価格。9万9800円（税込）から販売されます。これは、アップルの中でも最も低価格なノートパソコンです。 本体には「iPhone 16 Pro」と同じ「A18 Pro」チップを搭載。メモリ容量は8GBで、ストレージは256GBから。同価格帯のWindowsパソコンと比べて、日常タスクやAI処理において圧倒的な高速