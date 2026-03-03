コンビニで長く働いてきた筆者。辞めていた時期もあるが、現在はライター業の傍ら、知り合いの店長に「人手不足」を理由に頼まれ、空いた時間だけ手伝う生活をしている。コンビニ大手ローソンは、1997年にコンビニとして初めてトイレを開放した。そんなローソンが2025年4月15日〜17日にかけて行った調査では、商品を購入せず、トイレ利用目的のみで入店した客の割合は約4割だったという結果が出ている。現在、トイレの利用者は