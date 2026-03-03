【モデルプレス＝2026/03/03】元AKB48でタレントの高橋みなみが3月3日、自身のInstagramを更新。4月から洗足学園音楽大学の客員教授に就任することを発表した。【写真】大学の客員教授に就任の元AKB神7、凛々しい顔で佇む近影◆高橋みなみ、音楽大学の客員教授に就任高橋は「このたび素晴らしいご縁と機会をいただき、洗足学園音楽大学の客員教授として4月より関わらせていただくことになりました」と報告。「AKB48で『キャプテン