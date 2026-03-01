古風なムードがトレンドの今シーズン。てっとり早く、そして洗練さもそこなわずにとり入れるには？いつものコーデに小さく足すだけで仕上がりのかじを切ってくれる“飾れるクラシック感”で、すぎないなつかしさを堪能して。使い勝手と見栄えのよさを両立させた「旬なベーシック」世界で活躍するセレブやファッション業界で働く感度の高いプロたちからもラブコールが殺到。愛らしさと親しみやすさが同居したヴィンテージ感が人気