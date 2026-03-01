フェラーリはFIA世界耐久選手権2026年シーズンの正式な始動にあたり、ハイパーカー499Pの新リバリーを公開した。発表はモデナのムゼオ・エンツォ・フェラーリで行われ、イベントは一般にも公開。会場にはティフォシが詰めかけ、フェラーリCEOベネデット・ヴィーニャ、マーケティング＆コマーシャル最高責任者エンリコ・ガリエラ、製品開発最高責任者ジャンマリア・フルジェンツィ、耐久レースおよびコルセ・クリエンティ・グローバ