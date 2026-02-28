元タレント・羽賀研二さん（64）が28日に自身のインスタグラムを更新。今月10日に沖縄県警に不同意わいせつの疑いで逮捕されて以来、初の投稿をした。羽賀さんは深夜2時頃にストーリーズを更新し、ファンの投稿に「暖かいMessage！信じてくれて本当に有難う御座います♪又、一歩一歩！頑張って行きます！」と返信。また「17日ぶりのRUN♪やっぱり気持ち良い」と、ジョギングを堪能するショート動画をアップ。「当たり前な一