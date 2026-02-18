今回、Ray WEB編集部はバイト先のクレーマーについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公はオープンして半年の新しい洋食屋でバイトをしています。ある日、昔から通っていると言い張るお客さんが現れて……？「昔と味が違う！」と言い出したお客さんに驚く主人公。このお客さんの言う「昔」とは一体いつのことなのでしょうか？原案：Ray WEB編集部作画：miyukaライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】バ