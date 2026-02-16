ローソンで現在開催している「盛りすぎチャレンジ」。スイーツ、お弁当、お菓子など、値段はそのままで50％増量するキャンペーンです。今回は、2026年2月16日・17日に販売を開始する全商品を紹介します。最終週となる第4弾も、お得なグルメが揃っています。シュークリーム・ナポリタン・キャラメルコーンなど...・盛りすぎ！大きなツインシュー値段はそのままに、カスタードクリームとホイップクリームの量が50％増量します。価格