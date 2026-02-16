ローソン「盛りすぎチャレンジ」がついに最終週！2月16日・17日スタートの50％増量グルメ全部見せ。
ローソンで現在開催している「盛りすぎチャレンジ」。スイーツ、お弁当、お菓子など、値段はそのままで50％増量するキャンペーンです。
今回は、2026年2月16日・17日に販売を開始する全商品を紹介します。最終週となる第4弾も、お得なグルメが揃っています。
シュークリーム・ナポリタン・キャラメルコーンなど...
・盛りすぎ！大きなツインシュー
値段はそのままに、カスタードクリームとホイップクリームの量が50％増量します。
価格は151円。発売日は2月17日。
沖縄エリアでは「盛りすぎ！ダブルクリームシュー」を販売します。
・盛りすぎ！くちどけショコラクレープ
値段はそのままに、チョコホイップとチョコソースの量が50％増量します。
価格は265円。発売日は2月17日。
沖縄エリアでは取り扱いがありません。
・盛りすぎ！ナポリタタン
値段はそのままに、麺重量が50％増量しています。
価格は697円。発売日は2月16日。
ナチュラルローソンでは取り扱いがありません。
・盛りすぎ！チャーシューマヨネーズおにぎり
値段はそのままに、総重量が50％増量します。
価格は181円。発売日は2月17日。
ナチュラルローソンでは取り扱いがありません。
・盛りすぎ！ツナたまごサンド
値段はそのままに、ツナサラダが50％増量します。
価格は297円。発売日は2月17日。
・東ハト 5倍でっかいキャラメルコーン 濃厚キャラメル味 50%増量 83g
値段はそのままに、内容量が50％増量します。
価格は163円。発売日は2月17日。
ナチュラルローソンでは取り扱いがありません。
・サクッと食感ビーノ うま塩こしょう味 50%増量 105g
値段はそのままに、内容量が50％増量します。
価格は138円。発売日は2月17日。
ナチュラルローソンでは取り扱いがありません。
バラエティに富んだ7つの増量グルメは、いずれも無くなり次第終了です。
※画像は公式サイトより。
（東京バーゲンマニア編集部）