ローソン「盛りすぎチャレンジ」がついに最終週！2月16日・17日スタートの50％増量グルメ全部見せ。

ローソンで現在開催している「盛りすぎチャレンジ」。スイーツ、お弁当、お菓子など、値段はそのままで50％増量するキャンペーンです。

今回は、2026年2月16日・17日に販売を開始する全商品を紹介します。最終週となる第4弾も、お得なグルメが揃っています。

シュークリーム・ナポリタン・キャラメルコーンなど...

・盛りすぎ！大きなツインシュー

値段はそのままに、カスタードクリームとホイップクリームの量が50％増量します。

価格は151円。発売日は2月17日。

沖縄エリアでは「盛りすぎ！ダブルクリームシュー」を販売します。

・盛りすぎ！くちどけショコラクレープ

値段はそのままに、チョコホイップとチョコソースの量が50％増量します。

価格は265円。発売日は2月17日。

沖縄エリアでは取り扱いがありません。

・盛りすぎ！ナポリタタン

値段はそのままに、麺重量が50％増量しています。

価格は697円。発売日は2月16日。

ナチュラルローソンでは取り扱いがありません。

・盛りすぎ！チャーシューマヨネーズおにぎり

値段はそのままに、総重量が50％増量します。

価格は181円。発売日は2月17日。

ナチュラルローソンでは取り扱いがありません。

・盛りすぎ！ツナたまごサンド

値段はそのままに、ツナサラダが50％増量します。

価格は297円。発売日は2月17日。

・東ハト 5倍でっかいキャラメルコーン 濃厚キャラメル味 50%増量 83g

値段はそのままに、内容量が50％増量します。

価格は163円。発売日は2月17日。

ナチュラルローソンでは取り扱いがありません。

・サクッと食感ビーノ うま塩こしょう味 50%増量 105g

値段はそのままに、内容量が50％増量します。

価格は138円。発売日は2月17日。

ナチュラルローソンでは取り扱いがありません。

バラエティに富んだ7つの増量グルメは、いずれも無くなり次第終了です。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）