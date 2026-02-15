2020年7月の熊本豪雨で流失した、八代市の「坂本橋」復旧工事が完了し、14日、完成式が行われました。熊本豪雨では、球磨川にかかる10の橋が流失し、これまでに4つの橋で復旧工事が完了していました。14日に行われた坂本橋の完成式には、金子恭之国土交通大臣など、国や県、八代市の関係者、約80人が出席し、地元の小学生と橋の渡り初めなどを行い完成を祝いました。坂本橋は全長156メートル、片側1車線で、国道219号と、対