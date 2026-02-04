タッチ図鑑で遊んでいた男の子が目の前にいる猫さんと図鑑を見比べて……。好奇心からくる可愛い行動につきあう猫さんの反応が、Xで170万回表示されるほど話題に！リプライ欄には「はーやれやれみたいなの顔で付き合ってくれてるの好き」「付き合ってあげてるの優しいw」といった声が寄せられました！ 【写真：動物が載っているタッチ図鑑で『遊んでいた男の子』→目の前に『猫』がいた結果…まさかの行動】 タッチ図鑑で