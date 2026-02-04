タッチ図鑑で遊んでいた男の子が目の前にいる猫さんと図鑑を見比べて……。好奇心からくる可愛い行動につきあう猫さんの反応が、Xで170万回表示されるほど話題に！リプライ欄には「はーやれやれみたいなの顔で付き合ってくれてるの好き」「付き合ってあげてるの優しいw」といった声が寄せられました！

タッチ図鑑で遊んでいた男の子が…

Xアカウント「グリとグラとジル」では、猫の「グリ」ちゃん、「グラ」ちゃん、「ジル」ちゃんとご家族の可愛らしいやりとりが人気です。

この日は付属のペンでタッチすると音声で動物の名前を教えてくれる“タッチ図鑑”で遊んでいたという投稿者さまの息子さん。

そんな息子さんの様子を、目の前で穏やかに見守っていたというグリちゃん。

すると、図鑑に載っている数々の動物を見て、目の前にいる自分の愛猫に興味を示した息子さん。そして息子さんがとった行動は……

タッチされた猫さんの反応が話題に！

なんと、目の前にいたグリちゃんに付属ペンをタッチ！どうやらタッチペンでタッチしたら、図鑑のように音が鳴ると思ったようで、何度も試していたそうです！

そんな男の子の可愛い行動に振り回されていたグリちゃん。「図鑑じゃないニャ……」と言いたげな表情をしていたとか！

あまりにも可愛すぎる息子さんの行動と、そんな行動に振り回されつつ付き合ってあげるグリちゃんの様子は、Xでも大反響！リプライ欄には「はーやれやれみたいなの顔で付き合ってくれてるの好き」「付き合ってあげてるの優しいw」「可愛くて癒された」といった声が殺到しました。

今回ご紹介したグリちゃんは、他にもグラちゃん、ジルちゃんという猫さんと一緒に暮らしています。

Xアカウント「グリとグラとジル」では、そんな3匹の日常が更新されているので、気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

グリちゃん、息子さん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

