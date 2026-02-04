2026年2月2日、セザンヌの公式Xがこの春に廃盤するアイテムと販売店縮小アイテムを公開しました。Ｘでは多くの愛用者から惜しむ声が上がっています。多くの人気アイテムが販売終了へ...26年春の新商品の発売にともない、廃盤もしくは取り扱い店舗縮小となるコスメが発表されました。対象アイテムは、計26品です。廃盤アイテムは以下の通り。・ニュアンスカラーマスカラ（01ラズベリーブラウン、02ヘーゼルグレージュ）・耐久カール