セザンヌ公式Xが廃盤＆販売縮小コスメを発表。「10年近く重宝してる」「嘘だと言ってくれ」愛用者から涙の声。
2026年2月2日、セザンヌの公式Xがこの春に廃盤するアイテムと販売店縮小アイテムを公開しました。
Ｘでは多くの愛用者から惜しむ声が上がっています。
多くの人気アイテムが販売終了へ...
26年春の新商品の発売にともない、廃盤もしくは取り扱い店舗縮小となるコスメが発表されました。対象アイテムは、計26品です。
廃盤アイテムは以下の通り。
・ニュアンスカラーマスカラ（01ラズベリーブラウン、02ヘーゼルグレージュ）
・耐久カールマスカラ（03モーヴ）
・グロウリキッドライナー（10クリアシュガー）
・極細アイライナーEX（00ブラウンブラック、20ブラウン）
・ミックスカラーチークN（10ペールハイライト）
・アイブロウワックス＆パウダー（W1ライトブラウン、W2ナチュラルブラウン）
・ノーズ＆アイブロウパウダー（01キャメル、02ナチュラル、03オリーブ、04モーヴブラウン）
・ベージュトーンアイシャドウ（03アンティークベージュ）
・ラスティンググロスリップ（101ブラウン系、401レッド系）
・UVクリアフェイスパウダー〈本体・詰替〉（01ライト、P1ラベンダー）
・毛穴レスパウダー〈本体・詰替〉（CLクリア）
販売店縮小アイテムは以下の通り。
・エアリーロングラッシュマスカラ（ブラック）
・セパレートロングマスカラ（ブラック）
・耐久カールスリムマスカラ（S2アッシュ）
・ベージュトーンアイシャドウ（05ライラックベージュ）
・トーンアップアイシャドウ（01ナチュラルブラウン、08ハニーブラウン）
・シングルカラーアイシャドウ（09グレイッシュブラウン）
過去に@cosmeベストコスメアワードを受賞するなど、熱い支持を集める人気アイテムが多く含まれています。
今回の公式Xのお知らせには
「買いだめしとくよ...」
「リニューアルして戻ってきてほしい」
「10年近く重宝してるのに...」
「嘘だと言ってくれ」
「永遠の定番品だと安心してたよ...」
「高くてもいいから再販してほしい」
など、悲しみの声が寄せられています。
新商品の販売時期などについては、公式Xや公式サイトで後日発表されます。
※画像は公式Xより。
（東京バーゲンマニア編集部）