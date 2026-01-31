整体師・楽しんご（46）が31日に自身のX（旧ツイッター）を更新。飛行機を利用した際に、まさかのアクシデントが発生したと明かした。楽しんごは「飛行機に乗ったあと耳から血が出ましたびっくりして耳鼻科に行ったら『航空性中耳炎』とのこと」と報告。「気圧の変化で耳の中に強い負担がかかると痛みだけじゃなく、出血・耳が詰まる・めまいが出ることもあるそうです。『いつものことだから大丈夫』って我慢してたら、