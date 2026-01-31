ユニセフ（国連児童基金）はスイス・ジュネーブの国連本部で行われた定例記者会見で、パレスチナ・ガザ地区で準備を進める「ＢａｃｋｔｏＬｅａｒｎｉｎｇ（バック・トゥ・ラーニング）〜学びに戻ろう」と題した世界最大級の教育支援活動の概要を発表した。対象は、３３万６０００人の子どもたち。現在、約２年半にわたるガザ地区の学校への攻撃で、ガザの学齢期の子どもの６０％が対面での学習ができていないほか、学校の