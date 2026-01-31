３１日のカンテレ「ドっとコネクト」では、登山道閉鎖中の冬の富士山で、遭難し、救助要請するケースが相次いでいる問題を特集した。１月１８日には、中国籍の男性（２０）が、冬季で閉鎖されているゲートを強行突破して登山。下山中に転倒し、救助要請した。登山計画書も提出していなかった。救助隊は、スリップすれば一瞬で滑落の危険がある、ガチガチに凍結した斜面を救助に向かい、夜間で風が強かったため、一夜を過ごし