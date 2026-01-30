楽天グループ代表取締役会長兼社長の三木谷浩史氏 楽天グループは30日、楽天市場出店者向けのイベント「楽天新春カンファレンス2026」を都内で開催した。冒頭、同社代表取締役会長兼社長の三木谷浩史氏による講演が行われた。 流通総額10兆円達成のキーは「AI」 三木谷氏は講演冒頭、2030年に国内EC流通総額を10兆円にしたいとコメント。そのためには、AIをどうやって活用していくかがキーに