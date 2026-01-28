3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。1月19日（月）の放送では、生徒（リスナー）から届いたメッセージを紹介しながら、昨年末の活動を振り返りました。Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架＜リスナーからのメッセージ＞年始の生配信（Mrs. GREEN APPLE 2026年 元日生配信）観