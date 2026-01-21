日々繰り返し行われる、SNS上での詐欺。近ごろXにおいては、「○○特典ご案内」や「○○専用アカウント」などと称し、実在する企業の公式アカウントになりすます事案が多発しています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■業種問わず無差別に狙われる企業アカウント直近では、「ブラックサンダー」でおなじみの有楽製菓株式会社や、アース製薬株式会社などが公式Xにて注意喚起を行っています。アース製薬は