°äÂÎ¤ò²ÐÁò¤·¡¢°äÂ²¤é¤¬¼ý¹ü¤·¤¿¸å¤Ë»Ä¤µ¤ì¤ë¡Ö»Ä¹ü³¥¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ñ¾ë¸©¸Å²Ï»Ô¤Ï£··î¤«¤éÌ±´Ö¤Ø¤ÎÇäµÑ¤ò»Ï¤á¤ë¡£»Ä¹ü³¥¤Ë¤Ï¶â»õ¤ä¶ä»õ¤Ê¤É¤Îµ®¶âÂ°¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¶È¼Ô¤ËÌµÎÁ¤Ç°ú¤­¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÇäµÑ¤·¤¿¼ý±×¤ÏºØ¾ì¤Î±¿±ÄÈñ¤Ë½¼¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸©Æâ¤Ç¤ÏËÌ°ñ¾ë»Ô¤¬£²£°£±£°Ç¯ÅÙ¤«¤é»Ä¹ü³¥¤ÎÇäµÑ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Ï£²£²£¶Ëü±ß¤Î¼ý±×¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¼¯Åç»Ô¤âº£Ç¯ÅÙ¤«¤éÇäµÑ¤ò»Ï¤á¤¿¡£¸Å²Ï»Ô¤Ë¤è