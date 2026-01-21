YENA YENAが、自身のヒット曲「NEMONEMO」の日本語バージョンを1月21日に配信リリースした。「NEMONEMO」は、2024年9月に韓国でリリースされた、中毒性の高いサウンドと歌詞が印象的なエレクトロニックダンス曲。タイトルとなっている単語＜ネモ＞は韓国語で四角を意味しており、そんな四角く尖った恋心を表現したポイントダンスがSNSを中心に話題に。MVの再生回数は2,000万回を超えるなど、K-POPファンの記憶に残