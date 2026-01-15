俳優の山本裕典が、歌舞伎町の名門ホストクラブ「club Leo」での過酷な戦いの裏で、かつてのライバルに送った「切実すぎるDM」を暴露され、思わず赤面する一幕があった。【映像】思わず赤面した山本裕典のDMABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』の人気企画「山本裕典、ホストになる。」。最強カリスマ集団との衝突編・第2弾となった今回の放送では、出勤2日目を迎えた山本の「裏の顔」が明らかになった。出勤2日目の入店