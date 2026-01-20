大相撲初場所＞◇九日目◇19日◇東京・両国国技館【映像】“ただならぬ存在感”の着物姿の人物大相撲初場所九日目の向正面に「貴族みたい」と驚きの声が上がるほど髪型、着物姿の出で立ちが“ただならぬ存在感”を放つ人物が鎮座。“推し力士”の痛恨の瞬間に見せた“がっかり”リアクションを中継カメラが捉えていた。小結・王鵬（大嶽）と前頭筆頭・一山本（放駒）の一番。立ち合いから激しい突き合いの攻防となったが、王