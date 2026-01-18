フィリピン・セブ市で崩落したごみの山＝9日（AP＝共同）【マニラ共同】フィリピン中部セブ市で8日に発生したごみ山の崩落事故を巡り、地元警察などは18日、死者が36人になったと発表した。全ての不明者を発見したとして捜索活動を終了した。現場は約20ヘクタールの埋め立て地で、民間企業が管理していた。地元メディアによると、セブ市のアーチバル市長は事故原因について「捜査を速やかに開始する」と明言した。主要な処分