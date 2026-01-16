ＴＢＳホールディングス（ＨＤ）は１６日、米ハリウッドの映画製作会社「レジェンダリー」と資本業務提携を結ぶと発表した。子会社を通じ、１億５０００万ドル（約２４０億円）をレジェンダリーに出資する。日本の漫画やアニメ、ゲームなどの映像作品を共同で製作し、世界に発信していく狙いがあるとしている。レジェンダリーが実施する第三者割当増資に、ＴＢＳＨＤの米国子会社「ザ・セブン・ＵＳ」が応じる。ＴＢＳＨＤ側の