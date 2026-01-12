ミュージシャン、音楽プロデューサー、ラジオパーソナリティーとして活躍した、スマイリー原島さんが亡くなったことが12日、分かった。65歳だった。「SMILEY’S」公式インスタグラムは「有限会社スマイリーズ」名義で「スマイリー原島に関してのご報告」と題し、「2025年8月末から病気治療のため入院しておりました弊社代表スマイリー原島こと原島宏和ですが、2026年1月6日享年67、満65歳、熊本市内の病院にて家族に見守られる中、