朝起きられないからと言って「サボり」「怠け」とひとくくりに判断されがちな症状、起立性調節障害について2026年6月5日放送の「ノンストップ！」（フジテレビ系）に出演したタレントのみりちゃむさん（23）が自身の体験をまじえてその実態を語った。小学生の約5％、中学生の約10％番組は起立性調節障害の専門医で昭和医科大学教授の田中大介さんのコメントを紹介。「小学生の約5％、中学生の約10％が起立性調節障害にかかっている