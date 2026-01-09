大谷は昨季二刀流に復帰しWS2連覇に貢献ドジャースの大谷翔平投手は昨季、二刀流に復帰し2年連続のワールドシリーズ優勝に貢献した。米スポーツ局「MLBネットワーク」で司会のグレッグ・アムシンガー氏、ハロルド・レイノルズ氏、アル・ライター氏が大谷について語った。7日（日本時間8日）に公開されたのは、復帰直前のライブBPの様子。レイノルズ氏が指摘したのはその変化だった。「ここで面白いと思ったのがこれなんだ。動