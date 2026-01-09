ブルージェイズからフリーエージェント（FA）になったボー・ビシェット内野手を巡り、新天地候補としてフィリーズが急浮上した。米スポーツメディア『The Athletic』が8日（日本時間9日）、「ビシェットとフィリーズ幹部は近日中にビデオ会議を行う予定だ」と伝えた。“古巣”ブルージェイズをはじめドジャースやヤンキース、カブスなどが獲得を目指す27歳の動向に注