孫と一緒に暮らせたら、毎日がもっと明るくなるはず――。娘夫婦の「マイホームを持ちたい」という夢を叶えることも考えて建てた二帯住宅が、年金暮らしの和子さん夫婦を“逃げ場のない暮らし”へと追い込んでいきます。今回はトータルマネーコンサルタント・CFPの新井智美氏が、同居の落とし穴や家族全員が心地よく暮らすための工夫について解説します。マイホームを欲しがる娘のため、母が提案した「二世帯住宅」小林和子さん（6