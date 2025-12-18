EV版C-HR、英国へトヨタの英国部門は1月6日、新型EV『C-HR＋』を発売する予定だ。英国価格は3万4495ポンド（約715万円）からで、3月に納車が開始される。【画像】トヨタ最強EV登場！ 目を引くルックスの電動クロスオーバー【新型C-HR＋を詳しく見る】全23枚『bZ4X』と小型の『アーバンクルーザー』の中間に位置するクロスオーバーで、英国向けのEVラインナップの「コアモデル」と位置付けられる。トヨタは、欧州で人気の高い電動