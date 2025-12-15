米Appleが12月12日（現地時間）にリリースしたMac向け「macOS Tahoe 26.2」の中で、複数のMacを束ねて利用できる「RDMA over Thunderbolt」機能が新しく搭載されたようだ。複数のMacを束ねてAIクラスター化、「RDMA over Thunderbolt」機能サポートへMacでは独自に開発したApple Siliconチップを搭載した製品を主力シリーズとして展開しており、メモリをチップ全体で共有するUnified Memory技術の採用も特徴。一例としてMac Studio