冬になると気になる「冷え」や「乾燥」。そんな季節の悩みに寄り添い、おうち時間も外出時も快適に整えてくれるのが、tu-hacciの2025 Warm item collectionです。履くだけで姿勢をケアできる新作スリッパや、乾燥と静電気をまとめてケアする高機能インナー、粉雪のような肌触りのルームウェアなど、女性の“冬の困った”をやさしく助けるアイテムが勢揃い♡今年の冬こそ、自分をいたわるあたたかアイテムを選んで