ニューストップ > スポーツニュース > サッカーニュース > J1清水エスパルス 秋葉忠宏監督の今季限りでの退任発表…2024年にJ2… 清水エスパルス Jリーグ スポーツニュース・トピックス スポニチアネックス J1清水エスパルス 秋葉忠宏監督の今季限りでの退任発表…2024年にJ2優勝 2025年11月29日 10時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと J1清水は29日、秋葉忠宏監督が今季限りで退任すると発表した 2023年4月にコーチにから監督に昇格し、チームを立て直した秋葉監督 翌24年には2位に勝ち点6差でJ2優勝を果たし、悲願のJ1復帰を決めた 記事を読む